Alle Wege führen zur Mozartwoche 2025

Wenn Rolando ruft, dann kommen auch die heiß begehrten Stars nach Salzburg, wie zum Beispiel Juan Diego Flórez. „Seit Jahren versuche ich, ihn hierher zu bekommen, und jetzt hat es endlich geklappt“, schwärmte Villazón bei der Programmpräsentation am Donnerstag in der Internationalen Stiftung Mozarteum. Wen er außerdem gewonnen hat: die Sopranistin Sonya Yoncheva, die ihr Debüt beim Festival gibt, und Igor Levit, der in seinem Konzert mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von keinem Geringeren als Andreas Ottensamer steht, der nach seiner steilen Karriere als Klarinettist jetzt immer öfter als Dirigent in Erscheinung tritt.