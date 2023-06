Salzburger ärgern sich über Trinkgeld-Pflicht

„Wenn die Servicepauschale auf der Speisekarte steht oder der Kellner darauf hinweist, darf ein Gastronom das“, sagt Ernst Pühringer, der auch zwei Restaurants in der Salzburg betreibt. Wichtig ist jedoch, dass der Gast davon in Kenntnis gesetzt wird. Was in südlichen Urlaubsländern wie Italien normal ist, wird auch hier immer mehr Einzug erhalten. In Salzburg will man das eigene Personal bei Laune halten und auf die steigende Anzahl von Touristen reagieren, die kein Trinkgeld geben.