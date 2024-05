Legende? „Damit kann ich nur sehr wenig anfangen“

Lass uns trotzdem einen Blick zurück werfen. Wie betrachtest du deine Zeit in Salzburg im Rückspiegel?

Der Fußball war anfangs noch ganz anders. Es war schon speziell, als ich als junger Spieler in die Kabine kam. Da waren echt große Namen hier, mit denen ich den Platz teilen konnte. Da durfte ich viel mitnehmen.

In welchen Bereichen ortest du bei dir die größten Unterschiede zu damals?

Der größte Unterschied ist, dass man als junger Spieler sehr auf sich selbst fokussiert ist und nicht alles im Blick hat. Ich habe mit Sicherheit viel von den Jungs mitnehmen können, auch von den unterschiedlichen Kulturen. Dadurch bin ich als Person sehr gereift.