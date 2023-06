So rüstet Europa sich gegen Fake-News zur EU-Wahl

Kennzeichnung für KI-Generiertes

Zusätzlich will die EU-Kommissarin, dass Texte oder Bilder gekennzeichnet werden, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI/AI) erschaffen wurden. Ein „hohes Risiko“, dass Künstliche Intelligenz zur Wahlmanipulation missbraucht werde, sieht Dragos Tudorache, liberaler rumänischer EU-Abgeordneter und einer der Chefverhandler des „AI Act“, mit dem die Europäische Union den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Zukunft regulieren will. Deshalb, so Tudorache, habe er auch den Schutz von Wahlen in den Gesetzestext aufgenommen. Allerdings werde sich eine Verabschiedung des „AI Act“ nicht mehr bis Juni 2024 ausgehen. Deshalb müsse das EU-Gesetz über digitale Dienste - der „Digital Services Act“ (DSA) bis dahin diese Lücke füllen. Der DSA sieht mehr Transparenz für Algorithmen bei Plattformen vor, er soll Anfang September in Kraft treten.