Russische TV-Propaganda: Zum Nachtisch Völkermord

Das gibt es in keinem anderen Land, in absolut keinem anderen Land, was da abends über die russischen Bildschirme flimmert: Aufrufe zu Atomkrieg und Völkermord. Je schlechter die Kriegsaussichten sind, desto radikaler, ja absurder werden die Propagandashows des Kremls, um das Volk wie Zombies bei der Stange zu halten. Beispiele sprechen für sich: