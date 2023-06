Falsch kombiniert?

Berechtigte Zweifel

AthletInnen und Verbände äußern massive Kritik am Grundkonzept, Medien gehen mit der FIS hart ins Gericht und prognostizieren den nächsten Rohrkrepierer. Man vermutet, dass das neu geschaffene Format im Weltcup nur selten ausgetragen wird und deshalb auch bei Olympia kaum Stellenwert erlangt. Warum? Zweifel an der Fairness des Reglements werden laut. Und diese sind völlig berechtigt. Das aus einem Slalomfahrer und einem Abfahrer bestehende Siegerteam teilt sich nämlich die Weltcuppunkte und bekommt diese für die jeweilige Disziplinenwertung gutgeschrieben. Eine kreative Idee. Nur leider nicht ganz durchdacht. Einzelkämpfer aus kleinen Nationen können mangels Teamkollegen oft keine Partner stellen. Machtlos müssen sie zusehen, wie ihre Rivalen im Kampf um Kristallkugeln Punkte sammeln. Während die FIS in ihrer Vision über Fairness, Verbundenheit und Inklusion schreibt, spiegeln sich diese Werte in ihren Taten nicht wider.