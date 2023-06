Aufstand in Russland: „Putin als Narr entlarvt“

krone.at: Sie haben bereits Ende Mai gesagt, dass Wagner-Anführer Jewgeni Prigoschin wohl auf eine günstige Gelegenheit wartet, um im Machtkampf einzugreifen, in der Nacht auf Samstag sah er die Zeit offensichtlich gekommen. Können Sie weitere Ereignisse vorhersagen?

Sergey Radchenko: (lacht) Ich bin Historiker, ich bin nicht bekannt für gute Prognosen, auch wenn ich froh bin, dass ich den Konflikt zwischen Putin und Prigoschin richtig erkannt habe. Als Prigoschin am 9. Mai den „Opa“ kritisierte, sagten viele, das ist ein ausgeklügelter Plan, in den Putin eingeweiht ist. Ich sagte damals: „Nein, das untergräbt offensichtlich Putins Autorität, in Putins System macht man das nicht so einfach.“ Er reagierte darauf, und das Ergebnis sehen wir jetzt alle. Ich habe es aber nicht vorhergesehen, ich weiß nur, wie Putins System funktioniert.