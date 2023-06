Putin/Prigoschin: „30 Minuten lang Schimpfwörter“

Samstagnachmittag: Plötzlich Sicherheitsgarantien am Tisch

Erst nach mehreren weiteren Gesprächsrunden habe Prigoschin am Nachmittag signalisiert, dass er seinen Aufstand abbrechen werde, wenn man ihm und seinen Leuten Sicherheitsgarantien gäbe, so Lukaschenkos Darstellung. Daraufhin habe er Prigoschin angeboten, ihn und die Wagner-Kämpfer in seinem Land aufzunehmen.