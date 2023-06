Lobnigs lassen Ruder-Party für Olympia sausen

Hartes Training in Völkermarkt

Dafür rudert man dieses Wochenende bei der internationalen Wien-Regatta. Die letzten zweieinhalb Wochen hat Österreichs schnellster Doppelzweier mit dem Nationalteam in Völkermarkt trainiert. „Wir haben die Schlagzahl erhöht – und starke Fortschritte gemacht, sind auf einem guten Weg“, betont Polizistin Katharina, die seit Anfang Juni Sonderurlaub hat. „Ich komme so regelmäßig zum Schlafen, bin auch im Kopf freier.“