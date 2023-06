Mit den Veritas-Ferienheften gut durch den Sommer

Wo findet man diesen „Wunderwuzzi“?

In den VERITAS-Ferienheften. Sie wiederholen den gesamten Schuljahresstoff in Form abwechslungsreicher Aufgaben und gliedern diese in sinnvolle 10- oder 15-Tagesportionen mit jeweils etwa 25 Minuten Übungsdauer. Alle Aufgabenseiten sind mit den eingetragenen Lösungen in einem eigenen Lösungsheft abgebildet. Diese Hefte bieten damit eine sehr gute Möglichkeit, Lerndefizite zu beseitigen. Die VERITAS-Ferienhefte fördern, aber überfordern nicht! So startet das Kind bestens vorbereitet ins neue Schuljahr, weil es viel weniger vergisst!