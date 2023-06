„Putins Hot-Dog-Verkäufer ist ein Heißläufer“

Andreas Mölzer analysiert in der aktuellen Ausgabe des TV-Formats „Das Duell“ die russische Lage nach den schweren Turbulenzen am letzten Wochenende in klaren Worten: „Die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner sind ehemaliger Verbrecher. Die Lage nach dem Aufstand ist nun ist äußerst gefährlich“...