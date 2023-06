Model Kendall Jenner für Windelkleid verspottet

Kim Kardashians jüngere Halbschwester Kendall Jenner sorgte in den sozialen Medien für Lachanfälle, als sie am Montag während der Pariser Modewoche bei der Jacquemus-Show in der Nähe von Versailles über den Laufsteg schritt. Gekonnt und perfekt, muss man sagen, und auch sie hat wunderschön wie immer ausgesehen. Doch das Kleid sorgte für Aufsehen.