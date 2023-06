335 Österreicher halten ein Drittel des Vermögens

In Österreich halten die 335 superreichen Menschen mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen („Ultra High Net Worth Individuals“) ein Drittel der Finanzwerte, heißt es in der heurigen Ausgabe des Global Wealth Report der Boston Consulting Group (BCG). Im westeuropäischen Durchschnitt verfügen die Superreichen nur über 17 Prozent des Finanzvermögens. Im Gegenzug besitzen Österreicher, die jeweils weniger als 250.000 Euro auf der hohen Kante haben, nur ein Drittel des Finanzvermögens - in Westeuropa sind es 43 Prozent. Zumindest für die kommenden fünf Jahre sei nicht mit einer Verschiebung der Vermögensverteilung in Österreich zu rechnen, sagt Michael Kahlich, Partner bei BCG in Zürich und Co-Autor der Studie.