Trübe Aussichten: Kärntner Firmen geben nicht auf

Die Präsentation einer Unternehmerumfrage in der Wirtschaftskammer Kärnten am Montag wollte so gar nicht zum strahlenden Sonnenschein draußen passen. Dafür wurden 3700 Betriebe befragt - 309 davon aus Kärnten. Mehr als die Hälfte der Firmen beurteilt ihre aktuelle Situation negativ. Die 40.000 Unternehmen, die in Kärnten für rund 200.000 Arbeitsplätze sorgen, stehen nach der Corona- und Energiekrise vor einer neuen Herausforderung.