Es sprudelt und fliesst

Slowenien hat von überall ein bisschen was: Hügellandschaften und Berge, Tiefebenen und das Meer und eine lange Tradition an Thermalbädern. Die Geschichte in Dobrna begann im Jahr 1403. Seit über 600 Jahren also suchen und finden hier Kranke Heilung. Wenn man heute das alte Kurhaus betritt und in den originalen Marmorbädern untertaucht, lassen sich vergangene Zeiten erahnen. Rehabilitation und allgemeines Wohlbefinden und Verwöhnenlassen stehen hier gleichermaßen im Vordergrund.