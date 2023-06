E-Biker fährt Pensionistin an und flüchtet

Eine 72-Jährige war am Sonntagnachmittaf gegen 17 Uhr zu Fuß auf einem Gehweg an der Kapruner Landesstraße unterwegs. Auf Höhe eines Logistikcenters fuhren zwei Radfahrer auf ihren E-Bikes auf derselben Straßenseite. Einer von ihnen hielt nicht genug Abstand zur 72-Jährigen, streifte sie am Ellenbogen und brachte sie zu Fall. Durch den Sturz wurde sie unbestimmten Grades verletzt.