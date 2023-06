Lawine ausgelöst: Wiener (44) muss vor Gericht

Völlig rücksichtslos verhielt sich ein Wiener Skifahrer (44) am 3. Februar auf der Schmittenhöhe in Zell am See (Salzburg): Bei gefährlichen Verhältnissen und Lawinenwarnstufe vier fuhr der Skifahrer mit seinem Sohn (13) in einen steilen Hang und löste eine 800-Meter-Lawine aus. Jetzt muss er deswegen vor Gericht.