Flieger-Drama in Osttirol: Bereits ähnliche Fälle

Gleichzeitig habe sich die Haube geöffnet, wodurch der Segler in die Höhe schnellte. Dadurch kippte das Schleppflugzeug nach vorne und stürzte in eine Wiese und geriet nach dem Aufprall in Brand. Der 43-jährige Kärntner erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Segelflieger konnte unbeschadet wieder am Flugplatz landen.