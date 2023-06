Tödlicher Radunfall: Junger Koch starb am Weg heim

Der Schock sitzt tief. „Es ist schrecklich“, sagt die Mutter von Johannes F. beim Besuch an jener Stelle, wo ihr Sohn in der Nacht auf Samstag ums Leben gekommen ist. Es ist ein gerades Stück Straße, gerade einmal einen Kilometer vom Ortsende Rust entfernt. Am Boden erinnern noch die Markierungen der Polizei an den Unfall, am Straßenrand wurden einige Kerzen aufgestellt.