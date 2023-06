Drogenschmuggel durch Handy-Chats aufgedeckt

Nach knapp einem Jahr in Untersuchungshaft fällt am Freitag am Landesgericht Feldkirch das niederschmetternde, wenn auch nicht rechtskräftige Urteil gegen den Angeklagten. Acht Jahre Haft wegen Schmuggel und Weitergabe von fünf Kilo Kokain. Zudem muss der Mann einen Verfallsbetrag von 50.000 Euro an den Staat zurückzahlen. Also jene Summe, die er aus seinen Drogengeschäften erwirtschaftet hat. Dass der in Vorarlberg lebende Dealer überhaupt in die Fänge der Justiz geriet, lag an der Verhaftung zweier Schmuggler an der Schweizer Grenze.