Flächenfraß frisst immer noch zu viel Ackerland

Ferne Zentralstelle würde entscheiden

Während Grün-Politiker Rudi Hemetsberger eine Debatte über diesen Vorschlag begrüßt, damit Raumordnungsziele endlich verbindlich würden, positioniert sich ÖVP-Landesrat Markus Achleitner klar dagegen: „Von einer Zentralisierung der Raumordnungskompetenz halte ich überhaupt nichts. Denn dann würde eine Zentralstelle in Wien darüber entscheiden, was für eine jeweilige Gemeinde und Region erforderlich ist. Das bestehende zweistufige System hat sich bewährt: Die Widmungskompetenz ist bei den Gemeinden am besten aufgehoben. Vor Ort weiß man genau, was dort erforderlich und richtig ist. Das Land Oberösterreich kontrolliert dann ohnehin noch als Aufsichtsbehörde.“