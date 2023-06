Der Flächenfraß muss dringend reduziert werden

Erste Reaktionen aus Oberösterreich

Was sagt man in Oberösterreich zu diesem Bundesprüfbericht? Der grüne Raumordnungssprecher Rudi Hemetsberger meint, dass es endlich verbindliche Ziele zur Reduzierung des Flächenverbrauchs geben müsse. „Solche verbindlichen Zielsetzungen sind das Wesentliche. Wie man das organisatorisch oder legistisch macht, darüber kann man diskutieren. Und da halte ich den Vorschlag einer Rahmenkompetenz für den Bund in Sachen Raumordnung durchaus für interessant.“ Hemetsberger weiter: „Diese österreichweit 2,5 Hektar, die einmal - vollkommen unverbindlich - ausgemacht worden sind, werden ja bei weitem nicht eingehalten, alleine in Oberösterreich sind es 2,2 Hektar im Jahr.“