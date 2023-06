SPÖ und ÖVP: Wenn die Großen wanken

„FPÖ kommt immer wieder zurück“

Die FPÖ wiederum sei ein Phänomen. Filzmaier: „Die kommt immer wieder zurück. Sie sammelt die Frustrierten ein. Wie die Kommunisten. Beide sind weit auseinander. Aber Frust hat kein ideologisches Mascherl.“ Ein beständiger Faktor in all der Flüchtigkeit ist die Gewerkschaft. Das zeigte der Gipfel diese Woche. „Der ÖGB als überparteiliche Monopolgewerkschaft setzt auch ohne Streiks seine Ziele durch. Die Sozialpartnerschaft ist eine Fortsetzung der Großen Koalition mit anderen Mitteln“, sagt Anton Pelinka, Politikwissenschafter und SPÖ-Kenner. Was aber, wenn mehr als 50 Prozent der Wähler nicht mehr die beiden Altparteien wählen? „Dass das Gewicht von SPÖ und ÖVP insgesamt abgenommen hat und andere Parteien, die nicht so verankert sind, stärker werden, muss dem ÖGB Kopfzerbrechen bescheren.“