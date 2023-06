Vorarlberger wohnen teurer und auf weniger Raum

Wohnkostensteigerung um 20 Prozent

Die durchschnittlichen Wohnkosten sind in den letzten sieben Jahren auf 780 Euro monatlich gestiegen, was eine Mehrbelastung von 20 Prozent bedeutet. Damit zahlt man in Vorarlberg österreichweit am meisten. Im Schnitt wird rund ein Drittel des monatlichen Einkommens fürs Wohnen verwendet. Gleichzeitig sind die Wohnflächen um fünf Prozent gesunken. Vorarlberg wohnt also teurer und kleiner als 2017.