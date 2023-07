Fischl Flitzer hält Klagenfurter Stadtteil sauber

Als bei einer Müllrunde im Jahr 2019 sein Gefährt so beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt unmöglich war, ging Kilzer zu einem Reifenhaus, um wegen eines Klebers nachzufragen. Vor Ort waren zwei Männer einer Dachdeckerfirma aus Klagenfurt, denen sein Einsatz so gut gefiel, dass sie Kilzer einen neuen Müllwagen anfertigten. Mit der Zeit kam auch dieser in die Jahre und war nicht mehr in allzu gutem Zustand. Kilzer, der 31 Jahre beim Magistrat für den Kanal zuständig war, fragte beim Magistrat nach, und prompt wurde gemeinsam mit einer Klagenfurter Autowerkstatt sein Gefährt wieder hergerichtet. Mit Bremsen und einer neuen Lackierung, viel Stauraum für Greifzange, Handschuhe und Werkzeug war er nun wieder gut ausgestattet, um seiner ehrenamtlichen Tätigkeit weiter nachzugehen.