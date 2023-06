Ex stellt Kevin Costner als schlechten Vater hin

Costner behauptet, er habe ihr, wie in den Klauseln ausgemacht, bereits eine Million Dollar überwiesen. Mehr würde seiner Ex nicht zustehen. Doch diese verlang nach 18 Ehejahren nun, dass ihr der Hollywoodstar monatlich 248.000 Dollar überweist. Nicht für sich selbst, sondern für die Kinder: „Der Betrag ist unter dem, was ich brauchen würde, um den Kindern ihren gewohnten Lebensstil zu bieten.“