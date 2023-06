Unsere Maturanten schlugen sich im Vergleich gut

Die Maturanten haben schon gepackt, die Reifeprüfung ist vorbei. Und die meisten können bei der Maturareise auch feiern – nur etwa ein Prozent der 6233 Prüflinge hat zumindest ein Nicht genügend geschrieben. Die Ergebnisse für die drei „Hauptfächer“ Deutsch, Mathematik und Englisch sind ausgewertet. In allen Fächern bis auf Englisch sind Oberösterreichs Maturanten gleich gut oder besser als der Durchschnitt. In Englisch haben ein Prozent der 2510 Gymnasiums-Abgänger „eingefleckt“, im Bundesschnitt sind es 0,9 Prozent. In den Berufsbildenden Höheren Schulen (HTL, HAK, Bafep, etc.) sind aber die Ergebnisse in der Fremdsprache auch besser als im Österreich-Durchschnitt. Das Angstfach ist und bleibt Mathematik: 0,7 Prozent der AHS-Maturanten und 1,7 Prozent der BHS-Abgänger haben hier nicht bestanden. Und bei den BHS-Schülern gibt es bei fast 40 Prozent ein Genügend im Zeugnis.