Betonlawine | Bablers Chance

Betonlawine. Wie lange wird schon über den Bodenfraß in Österreich diskutiert? Wie lange wissen wir schon, dass hierzulande täglich viel mehr Flächen zubetoniert werden als sonstwo? Und wie viele Lippenbekenntnisse haben wir von der Politik schon gehört, dass sich das natürlich ändern müsse und man entscheidende Maßnahmen gegen die grassierende Bodenversiegelung ergreifen werde. Und was ist wirklich geschehen? Weiterhin fahren täglich die Bagger und Beton-Lkw massenhaft auf und schon sind wieder grüne Wiesen versiegelt - gleich 12 Hektar pro Tag, womit der Bodenverbrauch um fast das Fünffache über dem selbst gesteckten 2030-Ziel von 2,5 Hektar liegt. Unterdessen verrotten an allen Ecken und Enden des Landes ungenutzte Bauruinen vor sich hin. Jetzt aber der große nationale Gipfel zum Stopp des Bodenfraßes am Dienstag. Er endete - ergebnislos. Dringend notwendige Beschlüsse - vertagt. Kein Wunder, wenn es an den bisherigen (Nicht-)Maßnahmen und am Gipfel heftige Kritik gibt. Die bisherigen Entwürfe sind allesamt ambitionslos und hätten die Betonlawine nicht gestoppt. Ist die Politik so zahnlos, weil sie sich im Glauben wähnt, die Österreicher würden Grünland weiterhin für neue Bauten, vor allem neue Straßen opfern? Wenn sich die Politik da nur nicht täuscht. Gestern fragten wir die Leser und User via krone.at: „Bodenversiegelung: Muss Österreich auch beim Straßenbau bremsen?“ Und siehe da: Fast zwei Drittel stimmten zu! Wenn auch nicht ganz repräsentativ - aber so ein Ergebnis muss zu denken geben.