„Hosentaschenanrufe“ blockieren den Notruf

Hunderte solcher „Hosentaschenanrufe“ sind es allein beim Roten Kreuz täglich, bestätigt Sprecher Christian Hartl auf „Krone“-Anfrage. Und auch bei der Landesfeuerwehrzentrale sind es bis zu 100 am Tag, ebenso bei der Linzer Berufsfeuerwehr. Nur die Polizei dürfte von Irrläufern verschont geblieben sein - warum, weiß man aber nicht. Inzwischen weiß man aber zumindest, warum in letzter Zeit die Geistertelefonate so zugenommen haben: Ein Update bei Android-Handys macht diese anfälliger dafür, bei Erschütterungen den Notruf zu wählen, beziehungsweise lässt sie ganz verrückt spielen. So berichtete eine verdutzte Frau am anderen Ende der Leitung, dass ihr Handy neben ihr am Tisch gelegen sei und von selbst den Notruf ausgelöst habe.