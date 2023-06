„Schwerste Unwetterlage der vergangenen Jahre“

Aktuell ist es einfach heiß. Und das kann es auch in den nächsten Tagen noch werden. Speziell am Mittwoch und Donnerstag erhitzt sich die Luft über Österreich punktuell auf bis zu 35 Grad. Und am Dienstag bleibt es im Großteil des Landes auch noch relativ stabil. Nur vereinzelt gehen am Nachmittag oder Abend vom Arlberg übers Mariazeller Land bis nach Oberkärnten kräftige Gewitter nieder. Im Verlauf des Tages zieht die Front Richtung Wien, Graz und Klagenfurt.