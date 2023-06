Verdächtige bestreiten ernsthafte Anschlagspläne

Die beiden jugendlichen Verdächtigen bestreiten, ernsthafte Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade am Wochenende gehabt zu haben (siehe Video zur Parade oben). Sie hätten lediglich die Teilnahme an Chats eingeräumt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Dienstag.