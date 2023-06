Geplanter Pride-Anschlag: 20-Jähriger enthaftet

Nachdem drei Verdächtige im Alter von 14 und 20 Jahren einen Anschlag auf die Vienna Pride am vergangenen Samstag geplant haben sollen und zwei von ihnen in U-Haft gebracht wurden, ist der 20-Jährige hingegen am Montagvormittag aus der Justizanstalt wieder entlassen worden. Bei ihm bestehe „kein dringender Tatverdacht“. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lobte am Montag das Vorgehen der Behörden. Es habe entsprechende Ermittlungen gegeben, „immer in enger Abstimmung mit der Justiz“.