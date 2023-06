Wenn der Terror Kinder über ihre Handys ködert

Wenn Kinder zum Staatsproblem werden

Was bedeutet: Die Gefahr geht offenbar von den beiden minderjährigen Verdächtigen aus. Dem in Wien lebenden 14-jährigen Teenager mit tschetschenischen und dem in St. Pölten lebenden 17-Jährigen mit bosnischen Wurzeln. Was alle, nur nicht die Ermittler, schockiert.