„Total versagt!“ Pierer teilt gegen EU-Taktik aus

Kritik an Gewerkschaftern

Mit Blick auf die Lohnrunden im Herbst hatten Gewerkschafter zuletzt schon Position bezogen und klargemacht, aufgrund der anhaltend hohen Inflation bei den Kollektivvertragsverhandlungen aufs Ganze zu gehen. „Ich sehe, wie sich die aufplustern“, wundert sich Pierer, „ich erwarte mir von solchen Funktionären, dass sie nicht nur an die nächste Wahl denken, sondern daran, was für das Land gut ist.“ Europa hat laut ihm schon jetzt die höchsten Lohnstückkosten und deshalb im internationalen Wettbewerb gewaltig zu kämpfen.