Pierer mit Breitseite für die Zwei-Tage-Woche

Gesucht: Mitarbeiter für zwei Zehn-Stunden-Schichten am Wochenende, begrenzt auf ein Jahr, bei voller Bezahlung. Das bietet das oberösterreichische Unternehmen B&R, um sein Werk in Eggelsberg an sonst produktionsfreien Zeiten zum Laufen zu bringen, damit die übervollen Auftragsbücher abgearbeitet werden. Eine Offensive, die - wie berichtet - voll einschlägt.