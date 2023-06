Georg Knill: „Habe Sorge wegen Herbst-Lohnrunde“

Österreichs Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr

In Deutschland hat man das mit einer Einmalzahlung von 3000 Euro für alle und dafür einer Erhöhung um 5,5 Prozent sowie einer Laufzeit von 24 Monaten geregelt. In Österreich ist jedoch die Inflationsrate mit 8,8 Prozent immer noch deutlich höher als in Deutschland, dort beträgt sie 6,1 Prozent. Eine neuerliche „hohe“ Lohnrunde könnte Österreichs Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.