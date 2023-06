Wiener Männerrunde ist seit 20 Jahren Kärnten treu

Dass unsere Region jährlich Tausende Touristen und Urlauber nach Kärnten lockt, ist nicht verwunderlich. Dennoch scheint unser schönes Bundesland es so manchen besonders angetan zu haben: Vor 20 Jahren war Erich Fleischmann mit Freunden das erste Mal ins Lavanttal gereist, um am Lippbauerhof in St. Stefan Urlaub zu machen – seither hält die Männerrunde aus Wien dem Gasthof die Treue. „Begonnen hat alles, weil unsere Frauen zu Pfingsten Urlaub in Italien machen wollten“, erzählt Fleischmann der „Krone“. „Wir haben daraufhin die Kinder zusammengepackt und sind nach Kärnten gefahren.“