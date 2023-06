Aus der alten Heimat Suchgift mitgebracht

Ende März 2023 konnte schließlich ein 41-jähriger Pole bei einer Suchtgiftübergabe an einen 31-jährigen Österreicher auf frischer Tat erwischt und festgenommen werden. In weiterer Folge wurde die Wohnung eines 36-jährigen Polen durchsucht und dabei etwa 1800 Gramm Cannabiskraut und 250 Gramm Amphetamin sichergestellt, worauf auch dieser festgenommen wurde. Diese Suchtmittel wurden von ihm offensichtlich am Vortag aus Polen eingeführt und bereits teilweise in verkaufsfertige Portionen umgepackt. Die beiden Verdächtigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten in U-Haft überstellt.