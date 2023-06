„Reicht, wenn du sie beim ,Mäci‘ schief anschaust“

Verdächtiger stritt alles ab

Motiv für den Überfall auf dem Heimweg vom Kart fahren? „Denen reicht es, wenn du sie beim ,Mäci‘ schief anschaust“, sagt der 23-Jährige. Bei der Gruppe soll es sich um mehr als ein Dutzend einheimischer Teenager, teils noch nicht strafmündig, handeln, die immer wieder für Wirbel in Braunau und Umgebung sorgen. Sie sollen auch in Verdacht stehen, einen Snackautomaten in Mauerkirchen geplündert zu haben. Einer der Verdächtigen wurde von der Polizei kurz nach dem Überfall gestellt, doch er stritt ab, dabeigewesen zu sein.