5-Jahres-Plan für Rettung: Das soll sich ändern

„Krone“-Kommentar: Mir tut der Ellenbogen weh

Topfenwickel, Schmerzsalbe - nichts wirkt. Mein linker Ellenbogen tut weh. Seit zwei Wochen! Meistens nachts. Am Wochenende war es schlimm. Also nicht zum Sterben, aber lästig.

Da wär doch der Blick vom Doktor eine gute Idee, vor allem, weil ich daheim war und Zeit hatte. Also am besten gleich die Rettung anrufen, wer Dienst hat oder noch besser, sich ins Spital bringen lassen.

Ehrlich: Ich würd’ mich nie trauen! Andere sind da „mutiger“ oder besser gesagt unverschämter.

Die Rettung ist für akute (Not)fälle da und für Patienten, die sonst nicht zum Arzt oder ins Spital kämen. Da wär’ schon viel gewonnen.