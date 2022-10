„Warum schaut Politik bei Kritik an Rettung weg?“

Wir sind als Organisation in einem so sensiblen Bereich geradezu verpflichtet, uns laufend über Verbesserung Gedanken zu machen“, kommentiert der oö. Rot-Kreuz-Präsident Walter Aichinger die Kritik, dass man in Oberösterreich – aber nicht nur hier – Entwicklungen gerade rund um Ausbildung und Standards verschlafen habe. Weil die Beanstandungen nicht abreißen und sich in Folge der Berichterstattung bei der „Krone“ die Mails und Briefe unzufriedener Mitarbeiter – ehrenamtlicher wie beruflicher – stapeln, wird eine neue Arbeitsgruppe rund um den Linzer Uni-Professor Jens Meier, der auch Rot-Kreuz-Chefarzt ist, eingerichtet.