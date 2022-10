Krisengipfel zum Rettungswesen in Oberösterreich

Jetzt kommt Bewegung rein und die zumeist interne Kritik von Rettungsmitarbeitern in Oberösterreich findet Gehör! Nach mehreren „Krone“-Berichten, in denen Sanitäter und Ärzte konstruktive Systemkritik äußerten, lädt am 25. Oktober die Abteilung Gesundheit des Landes OÖ zum Runden Tisch rund ums Rettungswesen – Vertreter von Rotem Kreuz, Samariterbund, Gesundheitskasse, Ärztekammer, allen Spitalsträgern, den Behörden und Politiker werden anwesend sein.