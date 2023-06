Österreicher arbeiten kürzer, aber produktiver

Diese Wertschöpfung könnte aber noch höher sein, wenn die Arbeitszeit weniger zurückgegangen wäre. Im Vergleich zu 1995 gibt es heute fast doppelt so viele Teilzeitbeschäftigte. In Österreich waren es im Vorjahr fast 1,3 Millionen. Das ist ein Plus von fast 170 Prozent. Nur Malta, Luxemburg, Spanien und Italien haben eine noch höhere Dynamik. Von Teilzeitbeschäftigung wird gesprochen, wenn die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt die gesetzliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden oder eine kollektivvertraglich festgelegte kürzere wöchentliche Normalarbeitszeit unterschreitet. Das können somit sowohl 35 als auch 15 Wochenstunden sein beispielsweise.