Shakespeare im Tanzsturm

Durch die Volksoper fegt ein Tanzsturm, an dessen Ende der Abgrund gähnt: Die Grande Dame der internationalen Tanzszene, die Belgierin Anne Teresa De Keersmaeker. ein bewunderter Liebling des Wiener Publikums, zeigt sich von einer neuen Seite. Wendet sich in „Exit Above - after the Tempest“ von Alter Musik und Klassik ab. Vom Gehen - „Mein Gehen ist mein Tanzen“ -, Stampfen, Fallen, von der Geburt des Pop aus dem Geist des Blues, von Rap und Techno lässt sie sich zu ihrem neuen, bravourösen Stück für ihre 13 Rosas-Tänzer inspirieren.