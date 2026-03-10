In Kobersdorf bricht der nackte Wahnsinn aus

Der Zuschauer und seine arg strapazierten Lachmuskeln bekommen hier dreimal hintereinander die Vorführung ein und derselben Komödie zu sehen: zuerst die turbulente Generalprobe, dann eine katastrophale Vorstellung ein Monat später, schließlich eine Reprise am Ende der Tournee, in der bereits alles egal ist, nichts mehr funktioniert und das totale Tohuwabohu ausgebrochen ist.