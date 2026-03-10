In Kobersdorf bricht der nackte Wahnsinn aus

Die Schloss-Spiele im Burgenland setzen ab 30. Juni auf den großen Komödien-Hit „Noises Off“.
Was so alles auf und hinter der Bühne passieren kann, führt Michael Frayns Komödie „Der nackte Wahnsinn“ (Originaltitel: „Noises Off“) anhand einer billigen Tournee-Produktion vor – heuer, ab 30. Juni, auch im Hof von Schloss Kobersdorf im Burgenland.
Der Zuschauer und seine arg strapazierten Lachmuskeln bekommen hier dreimal hintereinander die Vorführung ein und derselben Komödie zu sehen: zuerst die turbulente Generalprobe, dann eine katastrophale Vorstellung ein Monat später, schließlich eine Reprise am Ende der Tournee, in der bereits alles egal ist, nichts mehr funktioniert und das totale Tohuwabohu ausgebrochen ist.
Eine von der Seitenbühne beobachtete Aufführung hat den britischen Dramatiker Frayn zu seinem größten Hit inspiriert, der seit 1982 auf der ganzen Welt für Lachstürme sorgt.
In Kobersdorf inszeniert Claus Tröger. Intendant Wolfgang Böck schlüpft in die Rolle des schwerhörigen, versoffenen Schauspielers Selsdon Mowbray, der in seiner Rolle als Einbrecher seinen Einsatz verpasst, und das ganze Chaos noch einmal auf die Spitze treibt. Als Haushälterin ist Alexandra-Maria Timmel zu sehen, Marie Cécile Nest ist die sexy Finanzbeamtin Vicki, Jens Claßen gibt den geplagten Regisseur.
