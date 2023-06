„Regierung hat keine Lehren aus Krisen gezogen“

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz entgegnete Meinl-Reisinger per Aussendung, die Freiheitlichen stünden „in der Mitte der Gesellschaft“. Ihre Warnungen vor einem „starken Mann“ und einer „Autokratie“ seien lächerlich. Die NEOS seien nur frustriert, weil sich kaum jemand wünsche, dass die Pinken in Österreich gestalten. Meinl-Reisinger hielt ihre Rede in der Meinl-Rösthalle in Ottakring vor ungefähr 300 Parteimitgliedern, weitere 1000 Menschen verfolgten die Veranstaltung per Stream.