Meinl-Reisinger tadelt Regierung: „Schlafen alle?“

Politik in Salzburg „kein Spaziergang“

Die NEOS hätten sich selbst Ziel gesetzt, Österreich wieder an die Spitze zu bringen, schaltete die Parteichefin selbst in den Wahlkampfmodus. Als Beleg für ihr Können in diesem Bereich ließ sich Meinl-Reisinger von der Salzburger NEOS-Landesrätin Andrea Klambauer begleiten, die am 23. April eine Landtagswahl zu schlagen hat. Sie zählte Errungenschaften ihrer seit 2018 laufenden Amtszeit auf, etwa den Ausbau der Kinderbetreuung, günstigere Mieten im geförderten Bereich und Klimaschutz durch Wohnbausanierung. All das sei „kein Spaziergang“ gewesen angesichts des „Machtsystems ÖVP“, meinte Klambauer.