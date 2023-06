NEOS-Chefin legt stark zu, Babler hat Aufholbedarf

Neuer SPÖ-Chef von eigener Wählerschaft freundlich empfangen

In der eigenen SPÖ-Wählerschaft wird Andres Babler mit 79 Prozent Pro- und 9 Prozent Kontra-Stimmen durchaus freundlich begrüßt. Die roten Wählerinnen und Wähler, so Bachmayr, dürften also das Kriegsbeil begraben haben und derzeit mehr hinter Babler stehen, als die zerstrittenen SP-Lager und die Pannenserie rund um die Abstimmung hätten vermuten lassen.