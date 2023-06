Fluchttunnel aus DDR-Zeiten bei Arbeiten entdeckt

Der Tunnel befindet sich an der Bernauer Straße und ist nur 50 Zentimeter breit sowie 70 Zentimeter hoch. Laut der „B.Z.“ wurde der Tunnel bereits Anfang Juni bei einem Neubauprojekt der Wohnungsbaugesellschaft Mitte entdeckt. In Zeiten des geteilten Deutschlands verlief die Berliner Mauer entlang der Ostberliner Häuserfront und teilte die betroffene Straße in Ost und West. Allein an der Bernauer Straße gab es nach Angaben der Gedenkstätte Berliner Mauer mindestens zwölf Anläufe für Fluchttunnel. Aus Verzweiflung versuchten Menschen, auf unterirdischem Weg in den Westen zu gelangen.