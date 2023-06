Aktivisten hinderten Kreuzfahrtschiff am Auslaufen

Das Schiff „Aida Diva“ war am Samstagmorgen in Rostock-Warnemünde angekommen und wurde in der Nacht zu Montag in Stockholm erwartet. Die Abfahrt war laut Hafen für Samstagabend um 18 Uhr angesetzt, zwei Stunden später konnte das Schiff tatsächlich auslaufen. Laut einer Sprecherin von Aida Cruises kann die Verzögerung aufgeholt werden, unter anderem sei am Sonntag ein Tag auf See eingeplant. Rostock-Warnemünde ist ein wichtiger Kreuzfahrthafen, für dieses Jahr wurden bereits mehr als 130 Schiffe erwartet. Auch die Reederei Aida Cruises hat ihren Sitz in derselben Stadt.